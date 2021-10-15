ANKARA (Bültenler) - Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi, Türkiye ve Azerbaycan haklarının Nuh tufanından Nevruz'a, destanlardan kahramanlara, ozanlardan şairlere, acılardan zaferlere ortak bağlarına görkemli bir yolculuk niteliğinde.

Dede Korkut'un gözünden, Boğaçhan Hikayesi'nden ilk kadın kaan Tomris Hatun'a, Alparslan'dan Cevanşir'e, Mehmet Akif'ten Ahmet Cevad'a, Aşık Veysel'den Şehriyar Hare Bülbül Destanı'na "Bir Millet İki Devlet"in hikayesi 22 Ekim'de ilk kez Ankara'da izleyici ile buluşacak.

Türkiye ve Azerbaycan'dan 100 muhteşem sanatçı kadrosunun sahne alacağı gösteri, 5 yıl süreyle yoğun bir çalışmanın ürünü.12 farklı hikâyenin anlatıldığı, 2 perdeden oluşan toplam 120 dakika süren gösteri, tiyatro ve dansın buluştuğu tam bir görsel şölen tadında.

Halk yaratıcılığı örnekleri, ozan-âşık sanatı, destanlar, müzik folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve yardımlaşmalar ile Azerbaycan-Türkiye ortak değerlerini odak noktasına alan gösteri; iki kardeş ülkenin kültürel zenginliklerini harmanlayarak görsel sanatların en etkili metotları ile izleyiciyle buluşuyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini ve Yapımcılığını Serhat Turak'ın yürüttüğü, Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi'nin dünya prömiyeri Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.Görkemli bir sanat şöleni sunacak gösterinin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

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