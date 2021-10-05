KARDEŞ ŞEHİR FÜRTH'TEN MARMARİS'E ZİYARET

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Almanya'nın Fürth şehri ile Marmaris'in kardeş şehir olmalarının 25. yılında etkinlikler düzenlendi. '25. Yıl Fürth Marmaris Hatıra Ormanı' fidan dikim törenine katılan Almanya'nın Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung, Türkiye'nin Suriye'den gelen göçmenleri barındırması konusunda teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi ile Almanya'nın Fürth şehri arasında yapılan kardeş şehir anlaşmasının 25'inci yılında dostlukları pekiştirme etkinliği düzenlendi. Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve beraberindeki 3 Alman belediye meclis üyesi ilçeye geldi. Belediyeyi ziyaret eden Alman heyeti buradan İçmeler Mahallesi Son Durak mevkiine geldi. Fürth Belediye Başkanı Jung, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile beraber zeytin fidanı dikti. 3 Alman meclis üyesi, ilçe belediyesi meclis üyeleriyle birlikte 500 metre kare alanda 25 tane çam, zeytin ve keçiboynuzu fidanı dikti.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung, "Fürth ile Marmaris arasında 25. yıl kardeş şehir kutlanması için buradayız. Fürth halkı Marmaris insanlarını çok seviyor ve saygı duyuyor" dedi. Almanya ve Türkiye arasında ilişkilerin çok önemli olduğunu söyleyen Jung, "Türk kökenli milyonlarca insan Almanya'da yaşıyor. Milyonlarca Alman Türkiye'nin harika beldelerinde tatil yapıyor. İki ülke arasında geçmişe dayanan çok büyük tarihimiz var. Dostane ilişkilerimizi sürekli yenilemeliyiz. Ortaya çıkan krizler konuşarak çözüme ulaştırılmalıdır, ulaşıyor da. Türkiye, Suriye'den gelen göçmene barındırması ve alması nedeniyle teşekkür ederim. Doğru bir tavırdan dolayı Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye yardımda bulunma zorluluğu vardır" dedi. Orman yangınlarından dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Jung son olarak şunları söyledi: "Bu korkunç orman yangınlarını televizyonlardan, sosyal medyadan ve siz dostlarımızın attığı görüntülerle öğrendik. Görüntülere baktıkça Fürth halkı olarak çok üzüldük ve sarsıldık. Böyle güzel bir doğanın yanması bizleri derinden yaraladı. Tabiat çok güçlüdür ve bir iki yıl gibi kısa sürede çok yeşil olacaktır. Bugün burada meslektaşımla beraber ağaç dikmenin onurunu duymaktayım. Gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.