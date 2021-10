KARAMAN (İHA) - Karaman'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

KARAMAN - Karaman'da 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte bazı kişilerin 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırdığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, yaklaşık 150'den fazla kişinin ifadesine başvurdu. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin 18 yaşından küçük kız çocuklarını, götürdükleri düğün ve asker eğlencelerinde anlaştıkları erkeklerle para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şebeke içindeki evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderlerinin de aralarında olduğu A.Ş., P.A. A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis midibüsü ile getirildikleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.