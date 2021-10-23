Karadeniz'deki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen sağanağın kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.