Karadeniz'deki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz'deki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Karadeniz'deki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen sağanağın kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
Dondurucu soğuk geliyor! Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor

Dondurucu soğuk geliyor! Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor

 Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

 Son dakika gündem: Suruç'taki canlı bomba saldırısının sanığına 34 kez müebbet hapis cezası

Son dakika gündem: Suruç'taki canlı bomba saldırısının sanığına 34 kez müebbet hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title