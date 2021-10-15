Karadeniz'de yağmur bereketi: Barajlar doldu

KASTAMONU (İHA) - Samsun'a 2021 yılının ilk 9 ayında metrekareye 627,6 kilogram yağmur düştü. Bu yağış sonucunda Samsun'da bulunan barajların aktif doluluk oranları geçen yıla oranla artış gösterdi.

2020 yılında ülke genelinde yaşanan kuraklığın ardından birçok baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2021 yılında ise kuraklığın etkileri devam ederken Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi ilk 9 ayda yoğun yağış aldı. Özellikle şiddetli yağışlar sonucunda Kastamonu ve Sinop'ta 2 büyük sel felaketi yaşandı. Yaşanan yağışlar sonucunda ise Samsun'da barajların doluluk oranları arttı. 2020 yılında Altınkaya Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 18,9 iken 2021 yılında yüzde 26,8'e yükseldi. Kotu ise 2020 yılında 166, 86 metre iken 2021 yılında 169,74 metreye çıktı. Derbent Barajı'nın 2020 yılında yüzde 80,7 olan doluluk oranı 2021 yılında yüzde 82,3'e çıktı. 2020 yılında 56,91 metre olan kotu ise 2021 yılında 56,96 metre olarak kayıtlara geçti. Vezirköprü Barajı'nda 2020 yılında yüzde 16 olan aktif doluluk oranı 2021 yılında artarak yüzde 24,7'e yükseldi. 2020 yılında 550 metre kotu olan barajın 2021 yılında bu rakam 554,70 metre oldu. Yeşilırmak Nehri'nde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nda ise 2020 yılında yüzde 69,3 olan aktif doluluk oranı 2021 yılında yüzde 83,5'e yükseldi. 2020 yılında 60,60 seviyesinde olan kotu 2021 yılında yüzde 61,2 oldu. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nda ise yüzde 42,8 olan aktif doluluk oranı 2021 yılında yüzde 77,1'e çıktı. 2020 yılında 112,3 olan kotu ise 2021 yılında 117,19 olarak ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde diğer şehirlerde ise Kastamonu'ya 2021 yılının ilk 9 ayında metrekareye 459,1 kilogram, Sinop'a 711,3 kilogram, Amasya'ya 328,4 kilogram, Çorum'a 308,6 kilogram, Ordu'ya 821,8 kilogram, Tokat'a 339,6 kilogram toplam yağış düştü.

(Furkan Abrek Ünal-İHA)