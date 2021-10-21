Karabağlar'da mobilya akademisi kurulacak

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'de "Kadınlar ve Gençler İçin Karabağlar Mobilya Akademi" projesi hayata geçirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Karabağlar Kaymakamlığı tarafından yürütülecek projenin protokolü imzalandı.

Protokolde, Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, proje paydaşları Alfemo Mobilya Satış Müdürü Semih Tuna, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün imzası bulunuyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, imza töreninde projenin nitelikli ve donanımlı birer girişimci olmayı hayal eden kadın ve gençlere yeni fırsatlar sunacağını belirterek, "İŞKUR desteğiyle İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD), Karabağlar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ve mahallelerde uygun görülecek kurs merkezlerinde eğitimler verilecek. Kurulacak kooperatif aracılığıyla da sürdürülebilirlik sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Toplam bütçesi 1 milyon 302 bin lira olan ve bütçenin yüzde 85'ine karşılık gelen 1 milyon 100 bin liranın hibe desteği kapsamında olduğunu aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Projenin süresi 18 aydır. Sektörün önde gelen tüm aktörleriyle iş birliği içinde sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefleyen projede, İzmir'de bir ilk olma özelliğiyle 'Tasarım ve Uygulama Merkezi' de hayata geçirilecek. Meslek Yüksekokulu ve lisans mezunu gençlerimiz, alacakları eğitim sonrasında merkezde istihdam edilerek mobilya tasarım hizmetini sektöre sunacak. Döşemecilik ve dikiş eğitimleri, mobilya satış elemanı eğitimleri ve el sanatları eğitimleri ayrıca verilecek. Proje kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Alfemo firması uzmanları tarafından verilecek eğitici eğitimini alan usta öğreticiler tarafından geliştirilecek mobilya dekorasyon ürün serisi, el sanatları kursiyerlerince üretilecek ve 'Karabağlar' markasıyla satışa sunulacaktır."

Proje kapsamında üretilen ürünler, Alfemo mağazalarında açılacak stantlarda, projeden yararlanan kadınların hikayeleriyle birlikte satışa sunulacak, kurulacak kooperatif ve dijital pazarlama eğitimleriyle de satış kanalları çeşitlendirilecek.