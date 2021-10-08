KOCAELİ (Habermetre) - Kandıra Cezaevi Ziyaret Edildi, Adalet Camii İbadete Açıldı

Gününü Kandıra ilçemize ayıran Vali Seddar Yavuz, bir dizi ziyaretlerde bulunarak ibadete açılacak olan Adalet Camii'nin açılış törenine katıldı. Vali Seddar Yavuz, ilk olarak 1Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu daha sonra ise 1Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erdem Türedi'nin eşlik ettiği ziyaretlerde; kurumların dış güvenliği, mahküm ve tutukluların yaşam koşulları, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yavuz, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ki hükümlü ve tutuklulara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çağın şartlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılan atölyelerde incelemelerde bulundu.

Adalet Camii Açılış Törenine Katıldılar

Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle 2017 yılında yapımına başlanan Adalet Camii, bugün Vali Seddar Yavuz ve protokolün katılımlarıyla ibadete açıldı. Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurum Vaizi Kerim Ali Duran'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış öncesi konuşmalarını yapan Vali Seddar Yavuz: "Öncelikle, Kuran'ı Kerim tilavetini güzel bir şekilde icra eden hocamıza teşekkür ediyorum. Caminin açılışına uygunda bir aşır seçilmiş. O Aşırda geçen Tevbe Suresi 18. Ayette; "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. " denmekteydi. Medeniyetimizde önemli yeri bulunan camilerin yapılması, yaşatılması bizim için olmazsa olmazımızdır. İnşallah bugün hep beraber Cuma Namazımızı bu camimizde eda edeceğiz. Camiler sadece namaz kılınan yerler olmamalı. Fonksiyonları itibariyle medeniyetimizin en önemli okulları olmalıdır. Çocuklarımızın erken yaşlarda cami ile buluşmasını, İslam inancıyla tanışmasını çok kıymetli ve değerli buluyorum. Dolayısıyla Camimizin alt katında da bu tür fonksiyonlara yer verilmiş olması da yine takdir edilecek bir husus. Caminin yapımında büyük emeği olan Cumhuriyet Başsavcımız Habip Korkmaz'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, destek olan kurum ve kuruluşlarımıza, hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah Razı olsun. Adalet Camimiz hayırlı hizmetlere vesile olsun. Hayırlı Cumalar. " diliyorum diyen Vali Yavuz emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Müftüsü Sinan Cihan'ın yaptığı duanın ardından Adalet Camii'nin açılış kurdelesi hayırlı olsun dilekleriyle kesilerek, ibadete açıldı.

Açılışın ardından Vali Seddar Yavuz beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Adalet Camii'nde ilk Cuma namazını kıldılar.

Törene; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Emniyet Müdürü Vaysal Tipioğlu, İl Jandarma komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erdem Türedi, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Nazif Yücel, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

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