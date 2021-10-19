Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kültür Park'ta düzenlenen organizasyonda muhtarlarla buluşan Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada muhtarların gününü tebrik etti.

Muhtarların devlet ve millet arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Coşkun, "Muhtarlık çok önemli bir kurum. Öteden beri hem yerel demokrasimizin temel taşlarından bir tanesi hem de toplumuzun ve kültürümüzün çok önemli kurumların birisi." diye konuştu.

Coşkun, muhtarların salgın döneminde bütün kurumlarla omuz omuza vererek çok koordineli bir şekilde çalıştığını sözlerine ekledi.

Türkoğlu

Türkoğlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 44 mahalle muhtarı bir araya geldi.

Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezi'nde Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Osman Okumuş'un katılımıyla düzenlenen etkinlikte mahallere yapılacak hizmetler ve sorunlar görüşüldü.

Programda konuşan Kaymakam Hersanlıoğlu, muhtarların gününü tebrik ederek, salgın sürecinde muhtarların göstermiş gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Andırın

Andırın'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Muhtarlar programın ardından Kaymakam Cuma Emeç'i ziyaret etti.

Kaymakam Emeç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarlara başarı diledi.

Afşin

???????Afşin'de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Yılmaz burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin demokrasinin en köklü kurumlarından olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevini yaptığına değinen Yılmaz, "Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olan muhtarlarımız, bizlerle mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ile mahalle muhtarları katıldı.

Çağlayancerit

Çağlayancerit Kaymakamlığı binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Salman Dolgun, burada yaptığı konuşmada, programa katılan muhtarların gününü tebrik etti.

Programa, Kaymakam Talha Battal, Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.