Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Ali Çakmak - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkoğlu ilçesi kırsal Kaledibi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye iki helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, iki dozer ve bir greyder sevk edildi.

Alevler, 30 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.

AA / Ali Çakmak - Son Dakika Haberleri
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