Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Bir Gün Değil, Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında sergi açıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Bir Gün Değil, Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında sergi açıldı.

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneğince Afşin Belediyesi Düğün Salonu'nda açılan sergi, öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, serginin açılışında, öğrencileri tarihle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Güven, okulların açılması ve salgın koşullarının rahatlamasıyla birlikte sergiyi ikinci kez açmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimize Çanakkale Savaşında neler yaşandığını, hangi koşullar altında destan yazıldığı görevlilerimizce anlatılıyor. Ecdadımızın yaptığı fedakarlıkları görüyor ve derslerde anlatılan konuları görsellerini birebir görüyorlar. Anlatılanlar karşısında öğrencilerimizin etkilendiklerini bire bir gördüm." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi Müdürü Ali Murat Kalegil ise proje kapsamında dernek olarak yıllardır karış karış ülkeyi gezdiklerini belirterek, serginin 12 Ekim Salı gününe kadar açık kalacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı

Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı

Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'ta Çanakkale konulu sergi açıldı - Haberler
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