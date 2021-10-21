Kahraman Şehit Askerimiz Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu İçin İlimizde Uğurlama Töreni Düzenlendi

ERZİNCAN (Habermetre) - Tunceli ilinde devam eden Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve tedavi için getirildiği Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Kahraman Askerimiz Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için ilimizde uğurlama töreni düzenlendi. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törene Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Erzincan eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidimizin özgeçmişi okundu. Daha sonra Kahraman Şehidimiz Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua okundu. Okunan duanın ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları tarafından dualar eşliğinde omuzlarda taşınan şehidimizin naaşı helikoptere konuldu. Şehidimizin naaşı helikopter ile Erzurum iline uğurlandı.

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