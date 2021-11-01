Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi
Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı.
Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı.
Başkent Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda davetliler, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur tarafından karşılandı.
Maslahatgüzar Eruygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.