Kaçak göçmenlere geçit yok
Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan 4 kaçak göçmen yakalandı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan 4 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Malatya-Elazığ D-300 karayolu Kapıkaya Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 kaçak göçmen, 6458 sayılı kanun gereğince haklarında idari para cezası uygulanarak, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri