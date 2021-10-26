Japonya'da seçmenler, Kovid-19 etkisindeki ekonomiye ve gelir eşitsizliğine dikkati çekiyor

Japonya 31 Ekim Pazar günü yapılacak seçime hazırlanırken seçmenler, ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisinden kurtarılmasını istiyor.

Ülkede pazar günü düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemi 30 Ekim gecesi son bulacak. Ertesi gün Japon seçmen iradesini sandığa yansıtacak.

Şuugiin'deki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

1051 adayın yarışacağı seçimlerin sonucunda 233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek.

Yarışın, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) arasında geçmesi bekleniyor.

Japonya'da seçmen, 2012-2020 döneminde Abe Şinzo ve son bir yıldaki Suga Yoşihide hükümeti sonrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisindeki ekonomi ile gelir adaletsizliğine dikkati çekiyor.

"Japonya'nın teknolojik yetenekleri ve bu sahadaki gidişatı giderek düşüş sergiliyor"

Tokyo'da AA muhabirinin mikrofon uzattığı Japon seçmenler, yeni hükümetten beklentilerini dile getirdi.

Serbest çalışan Muso, iktidar partisi LDP'nin döneminin gittikçe uzadığını belirterek, "bu devrin artık değişmesi" gerektiğine inananların ve muhalefet cephesini destekleyeceklerin sayısının arttığını söyledi.

ABD'de olduğu gibi "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar rekabetinin" Japonya'da olmadığını anımsatan Muso, bu seçimlerin "bir değişim getirebileceğini" ileri sürdü.

Yeni döneme yönelik "Kovid-19'da gerileyen ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak şu an en önemlisi." diyen Muso, Japon seçmenin, ekonomi ve Çin gibi dış politika etkenlerine yönelik düşüncelerini sandığa yansıtacağını belirtti.

Ülkesinin seçim yapısı ve ekonomik gidişatına yönelik sert konuşan, işsiz Takahaşi de "Japonya'daki tüm milletvekillerini değiştirmezsen bu ülke düzelmez. Seçim yapsan da Japonya'yı düze çıkaramazsın." görüşünü paylaştı.

Yaklaşık 1 yıl süren önceki Başbakan Suga Yoşihide döneminde "bir şeyin başarılamadığını" savunan Takahaşi, yeni döneme ilişkin "Şimdi de doğru iş yapacak yok. Japonya şu anda mali olarak zararda, ekonomik durumu kötü." diye konuştu.

Firma çalışanı Yoşimura, "iktidarın sürekli değişen fikirlerinden" ikna olmadığını, ekonomik faaliyetlerini "gerçekçi ve uygun" bulmadığını söyledi.

Sandığa gidecek seçmenin tercihine yönelik Yoşimura, "Japonya'nın teknolojik yetenekleri ve bu sahadaki gidişatı giderek düşüş sergiliyor. Buna göre oy kullanılmalı." diye konuştu.

Emekli Yoşimitsu da Japonya'da 2012'den 2020'ye kadar görevde kalan, "en uzun süre başbakan" unvanına sahip Abe Şinzo dönemindeki "gelir eşitsizliğine" dikkati çekti.

Yoşimitsu, "Abe'nin uzun süren başbakanlığı döneminde gelir dağılımı eşitsizliğinde makas daha da açıldı." yorumunu yaptı, gelir dengesi arayışının seçmen tercihini etkileyeceğini vurguladı.

Genç seçmenin "sandığa ilgisizliğinin" seçim sonuçlarını etkileyeceğini savunan Yoşimitsu, "Seçimlerde oy vermeyen genç sayısı oldukça fazla. 'Bir oy kullanmazsam pek bir şey değişmez' diye düşünenler çoğunlukta." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemden beklentilerinden bahseden büro çalışanı Ookado da öğrencilerin istedikleri işlerle meşgul olabilecek fırsatlar bulamadığını belirterek, "Özgürce faaliyet gösterebilecekleri ve istedikleri yerlere birey olarak gelebilmeliler." dedi.