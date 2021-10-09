Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret - Haberler
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Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Çağatay, gelen heyeti Bitlis Valiliği önünde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte karşıladı. Vali Çağatay ile hatıra fotoğrafı çektiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Çağatay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyareti için kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanı Nail İlbey, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Personel İşlemler Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven eşlik etti.

Valilik ziyaretleri sonrası heyet 1 Aralık 1997 tarihinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Mişe ve Muhlis Özügüzel'in ailelerini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesi ile sohbet eden Orgeneral Arif Çetin, aileye Türk bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim takdim etti. Şehit ailesi ziyaretleri sonrası Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Bitlis Şehit Aileleri ve Gazilerini Koruma Derneğini ziyaret etti. Bitlis Şehit Aileleri ve Gazilerini Koruma Derneğini Başkanı Aytürk Uslu'ya da Türk bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim ve Jandarma Mehmetçik Heykeli takdim eden Orgeneral Arif Çetin, dernek üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Heyet, Bitlis çarşı mevkiinde bulunan ve Dereüstü Islah Projesindeki çalışmalar neticesinde görünürlüğü ve güzelliği ortaya çıkarılan Ulu Camiini de ziyaret etti.

Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, son olarak Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Orgeneral Arif Çetin'i, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan karşıladı. Orgeneral Çetin, karşılama mangasını selamlayıp Şeref Defterini imzalayarak, Emniyet Müdürü Celal Özcan ile makamında bir süre sohbet etti.

Bitlis ziyaretleri sona eren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, programları kapsamında Van iline hareket etti. - BİTLİS

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailelerine ziyaret - Haberler
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