İZNE AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURUNU ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ALMUS, TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Almus ilçesinde, yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün'ü (39) arama çalışmaları sürüyor.

Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 22 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı. İzne çıktığı günden sonra haber alınamayan Tüzün için yakınları, 28 Ekim'de polise kayıp başvurusu yaptı. Tüzün'ün evinde yapılan incelemede cep telefonu sessiz moda alınmış olarak bulundu. Almus için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin, ilçe yakınındaki ormanda çalışmaları sürüyor.

Tokat Valiliği'nden polis memuru Tüzün'ün kaybolmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Tokat ili, Almus İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Polis Memuru Musa Tüzün, 22 Ekim'de izne ayrılmış, 28 Ekim 2021 tarihinde izne ayrıldığı günden itibaren ailesi tarafından ulaşılamadığı haberinin alınması üzerine, kayıp polis memurumuzun bulunması için Tokat genelinde AFAD, Jandarma, Polis ve diğer ekiplerimizin katılımlarıyla yoğun bir şekilde tüm imkanlar kullanılarak, bütün detaylar ve ihtimaller dikkate alınarak başlatılan aramalar devam etmektedir. Ayrıca ülke çapında da kayıp polis memurumuzun bulunması için aramalar yapılmaktadır ifadelerine yer verildi.