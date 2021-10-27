İzmir Kısa Film Festivali Finalistleri belli oldu

İZMİR (Bültenler) - İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 22.kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Başta Kültür Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali 22-88 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 120 ülkeden 4 bin 500 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu.

Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek. İzmir Kısa Film Festivali programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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