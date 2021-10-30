İzmir depreminde vefat edenler anıldı (2)
AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu platforma karanfil bırakılması Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması İZMİR - İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişinin...
İZMİR (AA) - Yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu platforma karanfil bırakılması
Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması İZMİR - İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişinin anısına Öğretmenevi Parkı'nda yaptırılan anıtın açılışı gerçekleştirildi. (2)