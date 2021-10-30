İzmir depreminde vefat edenler anıldı (2) - Haberler
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İzmir depreminde vefat edenler anıldı (2)

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu platforma karanfil bırakılması Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması İZMİR - İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişinin...

İZMİR (AA) - Yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu platforma karanfil bırakılması

Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması İZMİR - İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişinin anısına Öğretmenevi Parkı'nda yaptırılan anıtın açılışı gerçekleştirildi. (2)

İzmir depreminde vefat edenler anıldı (2)

İzmir depreminde vefat edenler anıldı (2)

İzmir depreminde vefat edenler anıldı (2)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri
AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

 Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı
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