İZMİR'DE YAĞMUR VE RÜZGAR OLUMSUZLUK YARATTI - Haberler
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İZMİR'DE YAĞMUR VE RÜZGAR OLUMSUZLUK YARATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de sabah başlayan öğle etkisini yitiren ancak akşam tekrar etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini öğleden sonra artıran yağışlı hava, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (DHA) - İzmir genelinde bugün saat 08.30 sıralarında yağmur başladı. Öğle saatlerinde etkisini yitiren yağmur sonrası kentte güneş bile yüzünü gösterdi. Ancak ilerleyen saatlerde tekrar yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi. Konak Alsancak ile Karşıyaka Bahçelievler'de şidetli rüzgarla etkili olan yağmur sonrası bazı ağaçlar yola devrildi. Bazı çatılar rüzgarın etkisiyle uçtu. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, zemin katta kalan bazı ev ve işyerinde su baskınları oluştu. Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.

İZMİR'DE YAĞMUR VE RÜZGAR OLUMSUZLUK YARATTI

İZMİR'DE YAĞMUR VE RÜZGAR OLUMSUZLUK YARATTI

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