Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İzmir'deki bir ortaokulda eğitim gören 34 öğrenci, okulda yedikleri bir yiyecekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından okul kantininde inceleme başlatıldı.

Buca ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin hepsinin birden hastalanması, gıda zehirlenmesi şüphelerini gündeme getirdi. 34 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

MİDE BULANTISI VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ

Yıldız Mahallesi'nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KANTİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar iddiası: Evime gidelim, bir şeyler içelim

Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar iddiası: Evime gidelim, bir şeyler içelim

 Çocukların kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurulan genç kadın kurtarılamadı

Çocukların kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurulan genç kadın kurtarılamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mithat Sancar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Gülşen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu Emine Erdoğan Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:40:19. #1.13#