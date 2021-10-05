Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Buca ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin hepsinin birden hastalanması, gıda zehirlenmesi şüphelerini gündeme getirdi. 34 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

MİDE BULANTISI VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ

Yıldız Mahallesi'nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KANTİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri