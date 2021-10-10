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İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

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İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde kadınların korkulu rüyası haline gelen tacizcinin, mahallede tütün dükkanı işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı. Tacize uğrayan kadınların teşhis ettiği şüpheli kısa sürede yakalanırken, sabıka kaydının da kabarık olduğu öğrenildi. Öte yandan tacizcinin kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İzmir Buca'da, 5 kadını elle taciz edip kaçan şüpheli, polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin aynı semtte tütün dükkânı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Mahallenin adeta kâbusu haline gelen tacizci kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamera görüntüleri Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan araştırmada koşturarak ara sokaklarda izini kaybettiren şüphelinin daha sonra otomobile binerek kaçtığı anlaşıldı.

İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı

KADINLAR TEŞHİS ETTİ

Otomobilin plakasından yola çıkan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin aynı semtte tütün dükkânı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı.

Amed G.'nin "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette sabıka kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre tacize uğrayan kadınlar da Amed G.'yi teşhis etti. Amed G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber: İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı - Haberler
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