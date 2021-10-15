İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Öztürk görevi Kamil Erkut Güre'den devir alarak yeni görevine başladı.

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Öztürk görevi Kamil Erkut Güre'den devir alarak yeni görevine başladı.

Hakim Ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Savcılığı görevine İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk atandı. Başsavcılık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Kamil Erkut Güre görevi Öztürk'e devretti. Törende Mustafa Öztürk, Güre'ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim ederken Güre de Öztürk'e çiçek takdim etti. Törende konuşan Öztürk, "Kendisini bir ağabey olarak görüyoruz, mesleki yönden büyüğümüzdür. Allah bahtını ve yolunu açık etsin inşallah" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Başsavcımızın dediği gibi 2-3 aylık bir süreçte içinde olağanüstü 3 tane sel, deprem, pandemi barındıran bir süreç yaşadık. Çok iyi bir koordinasyonla burada hepsinin altından kalktık. Faaliyetleri aksatmadan normalleşerek hızlı bir şekilde süreçleri işletmeye çalıştık. Burada başarılı bir ekiple çalıştık. Çok tecrübeli bir adliye. Mevcut tecrübelerimizle burada var olan deprem, sel gibi doğal afetlerden dolayı düşmüş fiziki ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştık. Hakim evlerimiz yıkıldı onu yeniden yapmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız inşallah devamını getirecek. Yandaki PTT binasının devri sağlanırsa adliye binasının genişlemesi sağlanacak. Buraya bir şeyler katmaya çalıştık, yeni bir şeyler eklemeye çalıştık. Komisyonumuzla hem bir önceki başkanımız hem de mevcut başkanımızla uyumlu olmaya çalıştık. Buraya bir şeyler katmaya çalıştık. Eksiklikleri tamamlamaya gayret ettik. Eksiklikler, hatalar mutlaka vardır olmuştur, olacaktır da ama temelde niyetimiz hep çalışmaktı. Devri çok sevgili kardeşim 2 yıl 3 aydır birlikte omuz omuza çalıştığımız Mustafa Bey'e devretmekten onur duyuyorum. Onun çok daha başarılı hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Tüm meslektaşlarıma selamlarımı iletiyorum, hepinize çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin" diye konuştu.

İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediye başkanı, belediyeyi şikayet eden vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu

Belediye başkanı, belediyeyi şikayet eden vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdo Tatlıses Mustafa Keser Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergio Perez Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:29:22. #1.11#