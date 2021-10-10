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Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Isparta'da bir itfaiye eri, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir itfaiye eri, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İtfaiye erinin 1 haftadır devam eden kalp rahatsızlığı için ise yarın kardiyolojiye randevu aldığı öğrenildi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye eri olarak görev yapan 59 yaşındaki Yavuz Barlas, sabah saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Barlas için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Yıllardır olaylara gittiği itfaiye aracıyla getirilen Yavuz Barlas'ın cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında araçtan indirildi. Mesai arkadaşlarından ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından Barlas'ın cenazesi Dilara Camii'ne götürüldü. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barlas, Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Yavuz Barlas'ın 1 haftadır devam eden kalp rahatsızlığı için 11 Ekim tarihine kardiyoloji servisinden randevu aldığı öğrenildi. - ISPARTA

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü

Son dakika haberi! İtfaiye eri hastane randevusuna saatler kala kalbine yenik düştü
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