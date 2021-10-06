İsveç ve Danimarka, Moderna aşısının kullanımını askıya aldı - Haberler
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İsveç ve Danimarka, Moderna aşısının kullanımını askıya aldı

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İsveç ve Danimarka, Moderna aşısının kullanımını askıya aldı

İsveç 30 yaş altı, Danimarka ise 18 yaş altı için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını kullanımını askıya aldı.

İsveç 30 yaş altı, Danimarka ise 18 yaş altı için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını kullanımını askıya aldı.

İsveç ve Danimarka, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kardiyovasküler (Kalp damar hastalığı) yan etkilerine dair raporların ardından genç yaş grupları için aşının kullanımını askıya aldı.

İsveç tarafından yapılan açıklamada, Moderna aşısına dair raporlarda aşılanmış gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) artışına işaret edilerek, 30 yaş altı kişilerde aşının kullanımının askıya alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu riskin çok düşük olduğu belirtildi.

"KALP KASI İLTİHABI RİSKİNİN ARTTIĞINA DAİR BİR ŞÜPHE VAR"

Danimarka tarafından yapılan açıklamada ise, "ihtiyatlılık ilkesine" göre 18 yaşın altındaki kişilere Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı alındığı belirtilerek, "Ön verilerde, Moderna ile aşı yapıldığında kalp kası iltihabı riskinin arttığına dair bir şüphe var" denildi.

Pfizer/BioNTech aşısını 12-17 yaş arası kişilerin aşılanması için ana seçenek olarak kullanan Danimarka, henüz yayınlanmamış bir İskandinav çalışmasından elde edilen verilere atıfta bulunarak, daha fazla değerlendirme için verilerin Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gönderileceğini aktardı. Nihai verilerin bir ay içinde çıkmasının beklendiği açıklandı.

"COVİD-19'A YAKALANANLAR İÇİN MİYOKARDİT RİSKİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTAR"

Moderna sözcüsü, Danimarka ve İsveç'teki sağlık düzenleyicilerinin nadir görülen miyokardit ve perikardit riski nedeniyle aşının genç bireylerde kullanımını durdurma kararlarından haber dar olduğunu aktararak, "Bunlar tipik olarak hafif vakalardır ve bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra kısa sürede iyileşme eğilimindedir. Covid-19'a yakalananlar için miyokardit riski önemli ölçüde artar ve aşı bundan korunmanın en iyi yoludur" dedi.

COVİD-19'A YAKALANANLARDA MİYOKARDİT RİSKİ 6 KAT FAZLA

Henüz tamamlanmamış ABD merkezli araştırmaya göre, 20 yaş altındaki genç erkeklerin Covid-19'a yakalandıktan sonra miyokardit ihtimali aşılanmışlara kıyasla 6 kat daha fazla olduğu belirtildi.

(İHA)

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