İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün açılışı yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) ardından Rami Kışlası, Kız Kulesi gibi benzer yatırımların da hizmete sunulacağını belirterek, "Daha yeni başlıyoruz. İnşallah İstanbul'u kültür ve sanatta dünyanın sayılı markaları haline getireceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKM'nin oldukça önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

AKM'nin, sadece İstanbul'a hizmet eden bir yapı olmadığını belirten Ersoy, "AKM, aslında Türkiye'nin markalaşması açısından da önemli. Türkiye'nin modern yüzünü gösteren, kültür ve sanat alanında uluslararası rekabete ve kültür sanatımıza da destek veren bir yapı. Bütün bu açılardan baktığınız zaman çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının hizmete girdiğini hatırlatan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"O zaman da söylemiştik, Atatürk Kültür Merkezi binasını hızlı bir şekilde hayata geçireceğimizi. En önemli şey, hızımız. Hızlı bir şekilde Atatürk Kültür Merkezi'ni hayata geçirdik. Çok duygusal, duygulu oluyor tabii insan, böyle yapıları hayata geçirdiğinde ama bizim yarış bitmedi daha. Biz burayı yapıp etkinlikleri başlatacağız. Hemen akabinde Rami Kışlası'na konsantre olacağız. Kız Kulesi bekliyor. Nisan ayında Kız Kulesi'nin açılışı var. Bunu da halkımızla, Türkiye ile dünyayla buluşturacağız. Bu tarz, birbirini izleyen birçok yatırımımız var. Bir heyecandan bir heyecana koşuyoruz açıkçası ve uzun süre (heyecan) yaşayamıyoruz, ekibim ve ben, bir sonraki etkinliğe, bir sonraki yatırıma konsantre oluyoruz."

"Akustik konusunda uluslararası firmalardan destek aldık"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKM'nin tüm dünyanın merak ettiği bir yapı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar gezenlerin izlenimleri çok iyi. Bu da bizi çok sevindiriyor. Hızlı ama çok iyi bir çalışma oldu. Özellikle akustik konusunda uluslararası firmalardan destek aldık. İmalat aşamasından, imalat sonrası testlere kadar. (Testlerin) Hepsinden geçtik. Hepsi de akustik konusunda çok iyi iş çıkardığımızı söylüyor. Sadece bir salonda değil, burada vücut bulan bütün salonlarda akustik konusunda çok iyi iş çıkardık. Buranın esas konusu akustik, kültür sanat merkezi olduğu için. Hem hızlı hem çok iyi bir iş çıktığı, profesyonel olarak da başka bir şölen yaşattığı için çok gururlu ve çok sevinçliyiz."

AKM, "Sinan" operasıyla açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl önce, AKM'nin yerli bir yapımla açılması gerektiğini söyleyerek "Sinan" operasını sipariş ettiğini vurgulayan Ersoy, bir yıl içinde hazır hale gelen "Sinan" eserinin seyirciyle bugün buluşacağını belirtti.

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKM'ye verdiği desteğin önemine dikkati çekerek, "Sadece bu süreçte değil, bu tarz hızlı inşaatlarda en yukarıdan destek çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız inşaatın her aşamasında yanımızda oldu. Çıkan engelleri kaldırmamızda destek oldu. O sayede de hızlı bir şekilde yol alıp bugünleri hep birlikte yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbullu artık uluslararası etkinliklerle daha fazla tanışma imkanı bulacak"

AKM ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binalarının uluslararası yapılar olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu binalar hem mimari hem kapasite açısından hem de teknik olarak dünyadaki en iyi teknolojilerle yapılmış binalar. Şimdi artık uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak için biz hazırız. Açılır açılmaz, bu hafta Londra Filarmoni Orkestrası ilk konuğumuz olacak. Peşinden Chris Botti geliyor, cazın efsanesi. Bu tarz birçok uluslararası etkinlikle bizim genel müdürlüğümüz tarafından sergilenen çok büyük eserler de burada vücut bulacak. Aida operası 7-8 Kasım'da sahnelenecek. Bu tarz uluslararası etkinliklerle artık İstanbullu daha fazla tanışma imkanı bulacak."

Yeni AKM yapılmadan önce büyük prodüksiyonları İstanbul'da ağırlayacak büyük kapasiteli bir mekanın olmadığını dile getiren Ersoy, "İstanbul çok önemli bir mega şehir, marka şehir. Şimdi kültür sanatta da markasını tescilleyecek. Biz de uluslararası kurumların burada konser vermesi için gerekli ortamı yaratacağız. O kadar iyi bir merkez oluştu ki, görüştüğümüz bütün kurumlar, 'Seve seve gelip, burada (AKM'de) çalmak, performans sergilemek isteriz.' dedi. Bu da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin ardından devamının geleceğine işaret ederek, "Daha yeni başlıyoruz. İnşallah İstanbul'u kültür ve sanatta dünyanın sayılı markaları haline getireceğiz." dedi.

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