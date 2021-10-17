Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi - Haberler
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Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi. Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'da düzenlenen Mevlit Kandili Programı'na katıldı. Kastamonu Nasrullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Ankara'da Mevlit Kandili nedeniyle Kocatepe Camisi'nde program düzenlendi.

Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'daki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Selimiye başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.

Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi - Haberler
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