Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

PROGRAM YATSI NAMAZIYLA SONA ERDİ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi. Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.

ALİ ERBAŞ KASTAMONU'DA SAF TUTTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'da düzenlenen Mevlit Kandili Programı'na katıldı. Kastamonu Nasrullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

ANKARA

Ankara'da Mevlit Kandili nedeniyle Kocatepe Camisi'nde program düzenlendi.

BATI KARADENİZ

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'daki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

EDİRNE

Edirne'de Selimiye başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

HATAY

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.