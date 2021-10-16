Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

"ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK"

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

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