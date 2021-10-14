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İSTANBUL CADDESİNDE AYDINLATMA TESTİ YAPILDI

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İSTANBUL CADDESİNDE AYDINLATMA TESTİ YAPILDI

İSTANBUL CADDESİNDE AYDINLATMA TESTİ YAPILDIYalova Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi'nde tamamlanan altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından 'Aydınlatma Projesi' de hayata geçirildi.

İSTANBUL (Habermetre) - İSTANBUL CADDESİNDE AYDINLATMA TESTİ YAPILDI

Yalova Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi'nde tamamlanan altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından 'Aydınlatma Projesi' de hayata geçirildi. Tamamlanan projenin ilk testi yapıldı. Havanın kararmasıyla birlikte yanan ışıklar, İstanbul Caddesi'nde adeta bambaşka bir görünüm oluşturdu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ve Bahattin Erbay aydınlatma çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Vekili Tutuk, çalışmaların yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından beğenildi. İstanbul Caddesi Işıl Işıl İstanbul Caddesi'nde tamamlanan 'Aydınlatma Projesi'nin test çalışmasını yakından takip eden Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Eskilerin tabiri ile Karamürsel Caddesi olarak bilinen İstanbul Caddesi'nde öncelikle eksik olan altyapıyı tamamlayarak, kronikleşen su baskınlarının önüne geçtik. Altyapı sonrası uzun yıllardır yenilenmeyen asfaltını da yeniledik. Yalova'nın en çok kullanılan güzergahı İstanbul Caddemize küçük dokunuşlarla renk katmak istedik. Gazipaşa Caddesi'nde uyguladığımız 'Aydınlatma Projesi'ni İstanbul Caddesi'ne de uyguladık. İlk testini arkadaşlarımız yaparken, bizler de çalışmaları yerinde takip ettik. Esnafımızın göstermiş olduğu olumlu görüşleri ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösterdi. Şehrimizde yapılmamış çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yalovamız için canla başla çalışmaya devam…" dedi.

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