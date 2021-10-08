Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel
Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen minibüs, karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Bu arada, kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda, minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.

Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Son Dakika Haberleri
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