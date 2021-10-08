Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı yoldan geçmekte olan araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 15.10 sıralarında Isparta-Konya karayolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.

Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.

(Muhammed Enes Yapalıkan -Emel Turan Kartal/İHA)

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Haber: Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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