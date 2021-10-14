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İşletme Fakültesi Hocalarımız "Hakan Orbay Araştırma Ödülü"ne Layık Görüldüler

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İşletme Fakültesi Hocalarımız

İşletme Fakültesi Hocalarımız "Hakan Orbay Araştırma Ödülü"ne Layık GörüldülerÖzyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr.

İşletme Fakültesi Hocalarımız "Hakan Orbay Araştırma Ödülü"ne Layık Görüldüler

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yılmaz, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından verilen "Hakan Orbay Araştırma Ödülü" Doktora Öğrencisi kategorisinin 2020 yılındaki sahibi oldu. 2013 yılından beri her yıl tekrarlanan, amacı finans ve mikro iktisat alanlarındaki genç araştırmacıların özgün çalışmalar üretmelerini desteklemek olan yarışmaya, "Why do firms borrow from Foreign Banks? " başlıklı makalesiyle başvuran Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yılmaz, doktora öğrencisi dalında kazandığı ödülünü düzenlenen çevrim içi törenle aldı.

İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Begüm Güney de Michael Richter ile birlikte hazırladıkları "Games with Switching Costs and Endogenous References adlı makalesiyle 2021 yılı "Hakan Orbay Araştırma Ödülü" Genç Araştırmacı kategorisinde ödüle layık görüldü. Theoretical Ecomonics adlı dergide yayına kabul edilen makalenin sunum ve töreni önümüzdeki günlerde Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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