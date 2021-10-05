İrem Derici'ye hakarete bin 740 lira adli para cezası - Haberler
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İrem Derici'ye hakarete bin 740 lira adli para cezası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İrem Derici'ye hakarete bin 740 lira adli para cezası

ŞARKICI İrem Derici'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan yerel gazeteci Uğur Sayar, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

ŞARKICI İrem Derici'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan yerel gazeteci Uğur Sayar, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Derici kararın ardından, "Bu kadar kolay olmamalı. Hakikaten klavye başında, telefon elinde böyle bir dünya yok. Varsa bununla sonsuza kadar savaşacağım" dedi. İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,  sanık Uğur Saray Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, şikayetçi İrem Derici ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"İŞİ KİNE ÇEVİRMESİNİN ANLAMI YOKTUR"

Sanık Uğur Saray savunmasında, ortada bir hakaretin söz konusu olmadığını öne sürerek "Ben gazeteciyim. Benim sanat dünyası ile işim olmaz. Ben yerel bir gazeteciyim. İrem Derici benim yaşadığım yere gelmiştir. Konser düzenlemiştir. Orada söylediği bir takım sözlerden dolayı ben bir durum tespiti yaptım. İrem Hanım yaşadığı psikolojiden dolayı beni seçmiştir. Ben kendisine yönelik 'Sarhoş, uyuşturucu kullanarak sahneye çıktı' şeklindeki sözleri ifşa ettim. Ben kedisinden daha sonra topluma açık alanda özür diledim. Bu sert açıklamanın bir kadına söylenmesi hoş olmadı. İşi kine çevirmesinin anlamı yoktur" dedi.

"ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR"

İrem Derici ise şikayetinin devam ettiğini söyledi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Saray'ın sosyal medya üzerinden müştekinin şeref ve saygınlığını rencide edici mahiyette sözler sarf ettiğini belirterek " Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Uğur Saray ise beraatini istedi. Mahkeme, savunmalar ve beyanların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verdi. Duruşmaya ara verildiği esnada basın mensuplarının davayı sorduğu Derici, "Kan davası. Oğlum bana ciddi soru sorulmaması gerektiğini bilmiyor musunuz?" diyerek espri yaptı. Mahkeme, sanık Uğur Saray'ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek "Hakaret suçundan bin 740 lira ile cezalandırılmasına hükmetti.

"HAKARET EDERKEN BİR DEĞİL, İKİ KERE DÜŞÜNSÜNLER"

Duruşmanın ardından açıklama yapan şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Bitti davamız, sanık ceza aldı. Aslında İrem Hanım'ın bu dosya üzerinde çok durmasının sebebi şuydu; Sosyal medya üzerinden insanlar, kalemi eline alan hakaret etmesin. Herkesin ailesi var, çocuğu var, eşi var, torunu var. Kendiyle birlikte aile de çok üzülüyor bu tip olaylarda. Umarım bu bir ders olur. Artık insanlar birilerine hakaret ve küfür ederken bir kere değil, iki kere düşünürler" şeklinde konuştu. İrem Derici ise "Çok doğru. Bu kadar kolay olmamalı her şey. Hakikaten klavye başında, telefon elinde. Öyle bir dünya yok, varsa da ben bununla savaşacağım" dedi.


İrem Derici'ye hakarete bin 740 lira adli para cezası

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