İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Brexit Anlaşması'nın parçası olan ve Kuzey İrlanda'yı Avrupa Birliği'yle (AB) Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenlendi.

Brexit Anlaşması'nın parçası olan ve Kuzey İrlanda'yı Avrupa Birliği'yle (AB) Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenlendi.

Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakanlık ve Parlamentoya yürüyerek, İngiltere'nin birliğini tehdit ettiğini savundukları protokolün iptalini istedi.

Bandoyla yürüyen göstericiler, "Kuzey İrlanda Protokolü'nü durdurun", "Birlikte olursak ayağa kalkar, bölünürsek düşeriz" ve "Kuzey İrlanda, AB değil İngiltere" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Yol üzerinde bulunan Birinci Dünya Savaşı Anıtı'na çelenk koyan göstericiler, Başbakanlığa taleplerinin yazılı olduğu bir mektup verdi.

"Birlik dağılır" uyarısı

Bir gösterici AA muhabirine, eylemle Birleşik Krallık'ın birliğini korumaya olan desteklerini göstermek istediklerini belirterek, "Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor. Dördü de Birleşik Krallık'ın yetki alanında ve hepsinin, Avrupa ve Güney İrlanda (İrlanda Cumhuriyeti) eşit muamele görmesi gerekiyor. Kuzey İrlanda da onların değil, Birleşik Krallık'ın bir parçası. Kuzey İrlanda aynı muamele, aynı hak ve aynı uluslararası anlaşmaları hak ediyor. Avrupa bunu dinlemeli ve buna göre hareket etmeli." dedi.

Protokolün, adada çatışmaları bitiren Hayırlı Cuma Anlaşması'yla çeliştiğini savunan gösterici, Avrupa'nın ve Başbakan Boris Johnson'ın bunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Başka bir gösterici de protokolün Kuzey İrlanda üzerinde olumsuz etkisi olduğunu savunarak, Başbakanlığa bir mektup verdiklerini belirtti.

Tartışmalı protokol

Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle Birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, protokolün değiştirilmesini istese de AB, bunun mümkün olamayacağını belirtiyor.

Protokolün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunan Protestanların protokole karşı mart ve nisandaki gösterilerinde otobüs ve araçlar ateşe verilmişti. Protestoların Katoliklerle çatışmaları yeniden başlatmasından endişe edilmişti.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti
AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi

Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi

 İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı

İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süreyya Sadi Bilgiç Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Hava Durumu Süreyya Sadi Bilgiç Ozan Tufan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:03:23. #1.11#