BURDUR MERKEZ, BURDUR (Habermetre) - Duyurular İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Burdur Belediyesi Ekim 18, 2021 0

"Belediyemiz Encümeninin 14. 10. 2021 tarih ve 2021/ 525 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi pafta: 80-134 ada: 93 parsel: 9, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87 ve 109 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 19. 10. 2021 ile 17. 11. 2021 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır. "

Duyurular İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Toplantı Karar Tutanağı Burdur Belediyesi Ocak 13, 2021 İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Toplantı Karar Tutanağı İhaleler Burdur Belediye Başkanlığı'ndan Burdur Belediyesi Eylül 15, 2020 Burdur Belediye Başkanlığı'ndan

Habermetre - Son Dakika Haberleri