İmar Planı Değişikliği İlanı EYLÜL 2021

Belediye meclisimizin 10. 09. 2021 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 5 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konu aşağıya çıkartılmıştır.

Ayazmana Mahallesi sınırları içerisinde kalan TKK alanları ve etrafında yapılacak revizyon imar planının 1. Etabının onaylanması Belediye Meclisimizin 10. 09. 2021 gün ve 202 sayılı kararı Değişiklik no: 2021-039 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN: UİP-4252- ile Belediyemiz İmar Planı Plan Notlarına aşağıdaki madde ilave edilmiştir. ISBAŞ Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları San. ve Tic. A. Ş. 'nin, maden ruhsatları sınırları içerisinde yapılacak olan yapıların yapılması gerekli temel kotunun altına inilmeden yapılacak hafriyat çalışması esnasında, çıkacak olan Pomza Madeninin, maden kanunları gereği ISBAŞ Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları San. ve Tic. A. Ş. ye teslim edilmesi yönünde taahhütname verilmesi gereklidir Belediye Meclisimizin 10. 09. 2021 gün ve 205 sayılı kararı Değişiklik no: 2021-040 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN: UİP-4252- ile

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün, Sidre Mahallesi tapunun Gülcü Bambullu Ceviz Mevkiinde mülkiyeti Belediyemize ait araziye yapılacak su deposu için, deponun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için 4315, 4338 ve 4325 sokaklar arasında bulunan park alanına imar planında trafo yerinin işlenmesi Belediye Meclisimizin 10. 09. 2021 gün ve 209 sayılı kararı Değişiklik no: 2021-041 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN: UİP-4252- ile Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz A. Ş. 'nin Hisar Mahallesi, park alanında bulunan 144 ada 30 ve 47 parsellere yapılacak regülatör alanının imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 10. 09. 2021 gün ve 210 sayılı kararı Değişiklik no: 2021-042 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN: UİP-4252- ile Çünür Mahallesi, 3050 ada 14 parselin ticaret alanı fonksiyonunda, 201 cadde cephesinin 4760 m2'lik kısmında Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 10. 09. 2021 gün ve 211 sayılı kararı Değişiklik no: 2021-043 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN: UİP-4252- ile 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 10. 09. 2021 tarihinde onanarak 21. 10. 2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

