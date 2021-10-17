Milli Eğitim Bakanlığı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayınlandı.

Türkiye'de 13 Ekim 1951'de eğitim hayatına başlayan imam hatip okullarının kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun son günü, değerlendirme oturumları, ödül töreni ve sonuç bildirgesiyle tamamlandı.

Sempozyumun sonuç bildirgesi, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından okundu.

Bahçekapılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve 50'ye yakın akademisyenin katkısıyla İmam Hatip Okulları, Yüksek Din Öğretimi ve Örgün Din Eğitimi ana başlıkları altında önemli konuların irdelendiğini söyledi.

İmam Hatip Okullarının geçmişi, bugünü ve geleceğiyle ilgili birçok farklı açıdan değerlendirmelerin yapıldığını belirten Bahçekapılı, sempozyumda İmam Hatip Okullarının uluslararası boyutları ve bu kapsamda Batı Avrupa, Balkanlar ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu'daki din eğitimi ve kurumları incelenerek İmam Hatip Okullarının dünü, bugünü ve gelecek tasavvuru hakkında analizlerin paylaşıldığını anlattı.

Türkiye'nin ortaya koyduğu özgün bir eğitim modeli

Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, yüksek din öğretimi tecrübesinin Türkiye ve İslam dünyasındaki serüveninin tarihsel, metodik, program tasarımları, farklı coğrafyalardaki uygulama örnekleri kapsamında ele alındığını belirterek, "İmam Hatip Okullarının, Türkiye'de yalnızca dini düşünce ve hayata şekil ve ruh vermekle kalmadığı, genel olarak ülkemizin ve bütünüyle İslam dünyasının geleceğini şekillendirecek köklü adımların atılmasına da temel ve zemin hazırlayan Türkiye'nin ortaya koyduğu özgün bir eğitim modeli olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu okullarda uygulanan programların, asırlardır İslam dünyasının beklediği ve ihtiyaç duyduğu objektif, rasyonel ve gerçekçi zihniyet yapısının oluşmasına imkan sağlayacak nitelikte olduğuna vurgu yapılmıştır." diye konuştu.

Din eğitiminin çok önemli bir misyon ifa ettiğine dikkat çekildi

Sempozyumda, İmam Hatip Okullarının misyonu ve hedeflerinin de tekrar irdelendiğini aktaran Prof. Dr. Bahçekapılı, şu değerlendirmede bulundu:

"Sempozyumda ülkemizde dinin, her türlü bidat ve hurafelerden arındırılıp aslına uygun ve rasyonel biçimde algılanmasında; dini hayatın bütünüyle aşırılıklardan, bağnazlıklardan, akıl dışı tutum ve çağ dışı anlayışlardan kurtarılıp samimi bir duygu ile yaşanmasında İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri gibi devlet kurumları aracılığıyla sunulan din eğitiminin çok önemli bir misyon ifa ettiğine dikkat çekilmiştir.

Türkiye'de cumhuriyet tarihi boyunca okullardaki din eğitimi öğretimi konusunda oldukça zengin bir tecrübenin olduğu, halihazırda herkese yönelik zorunlu Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersleri ile birlikte seçmeli din eğitimi derslerinin yer almasının birey ve toplumun talep ve beklentilerinin dikkate alınması noktasında önemli olduğu değerlendirilmiştir. "

Prof. Dr. Bahçekapılı, sempozyumda Türkiye'de her tür din eğitimi ve hizmetleri alanlarına nitelikli personel yetiştirme fonksiyonunu üstlenen yüksek din öğretimi kurumlarının program yapısının ve müfredatının içinde yaşadığımız zamanın gerekleri, talep ve beklentileri ile istihdam alanları dikkate alınarak sistemli bir yapıya kavuşturulması gerekliliğinin vurgulandığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın okuduğu sonuç bildirgesinde şunlar yer aldı:

"Türkiye'de her kademedeki din eğitimi ve öğretimi politika ve uygulamalarına ilişkin bütünlükçü bir yaklaşımla hareket edilmesi, kendi medeniyetimizin ortaya koyduğu insan, toplum ve gelecek tasavvurundan hareket edilmesi, aynı zamanda içinde yaşadığımız modern zamanın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması vurgulanmıştır.

Türkiye'nin kendi kültür havzasıyla artan dış politikasına paralel olarak gelişen özellikle İmam Hatip okulları ve yüksek din öğretimi alanlarında ortaya koyduğu tecrübeden yararlanmak isteyenlerin talep ve beklentilerine uygun karşılık verilebilmesi için gerekli uluslararası çalışmaların yürütülmesi vurgulanmıştır.

Nihai olarak Türkiye'de din eğitiminin geçirdiği inişli çıkışlı değişim ve dönüşümler dikkate alındığında 2002 ve sonrasında din eğitimi alanının din ve vicdan hürriyeti bağlamında ilerici, kapsayıcı, özgürlükçü bir yapıya doğru bir ivme yakaladığı, yeni dönemin birey ve toplumun din eğitimi talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında bir dönüm noktası olduğu ifade edilmiştir."

Sempozyum kapsamında "Günümüzde Türkiye ve İslam Dünyasında Yüksek Din Öğretiminin Geleceği" başlıklı, Prof. Dr. Suat Cebeci'nin moderatörlüğündeki oturumda Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Prof. Dr. Halis Aydemir ve Pof. Dr. Murteza Bedir'in katılımıyla sempozyum süreci ele alındı.

Ödüller

Türkiye çapında 5 kategoride 68 ilden 381 başvurunun yapıldığı "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Ödül Töreni"nde ödüller sahipleriyle buluştu.

Sosyal-Kültür-Sanat-Spor Tematik Alanı "Hayalimdeki Masallara Dokun" projesi ile Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ar-Ge ve Proje Uygulamaları Tematik Alanda "Hafız İHO STEAM Merkezi" projesi ile Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet Tematik Alanı (KEVSER) Kaliteli Eğitim ve Sürekli Etkin Rehberlik projesi ile Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Değerler Eğitimi Tematik Alanı Değerlerimi Kodluyorum" projesi ile Diyarbakır/ Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam Tematik Alanında "Severek, Sevdirerek Puzzle Tarzı Okuma" projesi ile Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilik almaya hak kazandı.