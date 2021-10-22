"İklimin Senin Elinde" öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine dikkat çekmek için öğretmenlere yönelik düzenlediği "İklimin Senin Elinde" adlı öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren öyküler kitap haline getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim krizine dikkat çekmek, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunmasının önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen "İklimin Senin Elinde" isimli öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İZELMAN işbirliği ile öğretmenlerin katılımına açık yarışmada iki kategoride ilk üçe girenlere ödülleri Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle verildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İZELMAN A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, İZELMAN A. Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Şükran Nurlu, ödül kazanan öğretmenler, jüri üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Türkiye'ye örnek

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, iklim krizinin önlenmesinde yerel ölçekli çözümlerin önemine değinerek, "Yerel ölçekli çözüm konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçekten Türkiye'ye örnek çalışmalar yapıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, elektrikli otobüsler ve araçlar, atıktan enerji üreten tesislerimiz, çatılara kurduğumuz güneş enerji panellerinin yanı sıra pek çok çalışma yürütürek İzmir'de iklim krizinin etkilerini azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

"İklim bizim elimizde"

Yarışmanın jüri üyesi ve İZELMAN A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı ise "İzmir doğru yönetilen bir kent. Bu yönetimin en önemli bileşenlerinden birisi de çevreye, doğaya karşı son derece duyarlı olması, vizyon projeleriyle, ortaya koyduğu stratejilerle bunu yaşama geçiren bir başkana sahip olması" dedi. Akyarlı, geleceğin kentlerini yönetecek gençlere çevre duyarlılığını aktarmada öğretmenlerin önemine değindi.

İlk kategorinin "Çevre Bilinci" konusunda birincisi Nurcan Erol İşeri, ikincisi Nuriye Sinem Yılmaz, üçüncüsü Ebru Yetim oldu. "Enerji Verimliliği" konusunda ise birinci Esma Ayça, ikinci Ayşenur Yavuz, üçüncü ise Sevda Yıldırım seçildi. "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı" konusunun birincisi Esma Ayça, ikincisi Ayşenur Yavuz, "İklim Değişikliği" konusunun birincisi Zeynep Alak, ikincisi Seyhan Yolcu Acar, üçüncüsü ise Özge Bayrakdar oldu. İkinci kategoride "Çevre Bilinci" konusunda birinci Seçkin Murtaza, "İklim Değişikliği" konusunda birinci Özcan Evrensel, ikinci Demet İpek, üçüncü Mehmetcan Şahin seçildi. Öğretmenler ödüllerini aldıktan sonra kitaplaştırılarak ciltlenen öykü kitaplarını imzaladı.

74 katılımcı başvuru yaptı

İki kategoride düzenlenen yarışmanın ilk kategorisinde İzmir genelindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapan okul öncesi-anasınıfı ve ilkokul sınıf öğretmenleri, ikinci kategoride ise ortaokul Türkçe ve Fen bilgisi öğretmenleri olmak üzere 74 katılımcı başvuru yaptı. Katılımcılar, çevrimiçi "Ekolojik Okur-Yazarlık" eğitimleri alarak teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı. Katılımcılar eğitim sürecinin ardından öyküler jüri tarafından puanlanarak dereceye giren öyküler belirlendi. Yarışma kapsamında birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet bilgisayar, üçüncülere ise e-kitap okuyucu hediye edildi.

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