İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi - Haberler
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İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İkitelli OSB'de bulunan Galvano Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde asit ile siyanürü karıştıran çalışanlar iki kimyasal maddesinin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Durumu kötüleşen 11 işçi, ihbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı İkitelli Osb'de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 İşçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

ZEHİRLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ederken, işçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi
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Haber: İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi - Haberler
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