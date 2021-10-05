İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı İkitelli Osb'de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 İşçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

ZEHİRLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ederken, işçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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