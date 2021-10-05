İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi
İkitelli OSB'de bulunan Galvano Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde asit ile siyanürü karıştıran çalışanlar iki kimyasal maddesinin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Durumu kötüleşen 11 işçi, ihbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı İkitelli Osb'de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 İşçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi.
ZEHİRLENEN 11 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ederken, işçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
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