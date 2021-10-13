İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu - Haberler
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İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

AA / Yasin Dikme - Haberler | Sağlık
İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu hastanede kalın bağırsak felci teşhisi konulan 2 yaşındaki çocuğa, ince bağırsağından yapay bağırsak yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu hastanede kalın bağırsak felci teşhisi konulan 2 yaşındaki çocuğa, ince bağırsağından yapay bağırsak yapıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 yıl önce dünyaya gelen Zeliha Karabacak, sık sık kusma ve dışkısını yapamaması üzerine hastaneye götürüldü.

Kalın bağırsak felci teşhisi konulan ve bağırsağına yerleştirilen aparatla ihtiyacını gidermeye çalışan kızın rahatsızlıklarının devam etmesi üzerine ailesi tarafından Gaziantep ve Adana'ya götürülen Zeliha'ya çözüm bulunamadı.

Ailenin tavsiye üzerine Harran Üniversitesi Hastanesine götürdüğü Zeliha'yı muayene eden Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, çocuğun kalın bağırsağının tümünün felçli olduğunu belirledi. Ameliyata alınan çocuğa, başarılı bir operasyonun ardından ince bağırsağından kalın bağırsak yapıldı.

İnce bağırsağından kalın bağırsak yaptık

Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, çocuklarda tüm kalın bağırsak felcinin çok nadiren görüldüğünü, hastalıkta doğru tanı ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Bütün kalın bağırsak felci ameliyatlarının riskli olduğuna dikkati çeken Dörterler, ameliyatların doğru zamanda ve teknikle yapılması gerektiğini, aksi durumda hastanın hayati tehlikesinin artığını vurguladı.

Zor bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatan Doç. Dr. Dörterler, şunları kaydetti:

"Hastamız bu yaşında birçok hastane dolaşmış. Zeliha'nın yaşadığı hastalık toplumda çok nadir görülen bir rahatsızlık. Kalın bağırsak felci, 5 bin çocuktan birinde görülen bir rahatsızlık. Bütün kalın bağırsağın felci ise çok daha nadir görülen bir durum. Bu tür rahatsızlıklara doğru zaman ve doğru teknikle müdahale yapılması gerekmektedir. Hasta bize geldiğinde ameliyat olması gerektiği kararını verdik. Yaklaşık 5 saat süren bir operasyonun ardından hastamızın ince bağırsağını da kullanarak yapay bir kalın bağırsak yaptık. Hastamızın dışkısını yapabilmesini ve beslenmesini sağladık."

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de çok zor ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti

Hastane olarak iyi bir ekibe sahip olduklarını belirten Güzelçiçek, "Bu tür ameliyatların hastanemizde yapılması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Kızım çok acılar çekiyordu"

Anne Hatice Karabacak, kızının hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Kızım çok acılar çekiyordu. Yakınlarımızın tavsiyesiyle Harran Üniversitesi Hastanesine başvurduk. Erman hocamız sağ olsun bizimle çok yakından ilgilendi. Kızımın tedavisi ve ameliyatı çok zordu. Erman hocamdan ve bütün doktorlardan Allah razı olsun. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kızım sağlığına kavuştu. Çok duygulandım. Kızımı böyle sağlıklı görünce ağladım." ifadelerini kullandı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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Haber: İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu - Haberler
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