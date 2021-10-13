İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu

Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve sonradan cesedi parçalara ayrılan Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ın doğum günü sonrası paylaşımı yürekleri dağladı.

Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve sonradan cesedi parçalara ayrılan Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ın doğum günü sonrası paylaşımı yürekleri dağladı. Ayat, son paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı" ifadeleriyle sözlerine başladı.

Ayat, kendi anadiliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım: 'Mutlu musun?' Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var. Mutluluğum, neşem, oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30'una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş günün kutlu olsun" dedi.

Doğum gününden 2 gün sonra öldürüldü

Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız, doğum günü heyecanını yaşarken, 2 gün aranın ardından kayınpederi ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.

Olay nasıl gelişti

Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.'yı bıçakladı. Sonradan demir testere ile gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. - TEKİRDAĞ

İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu

İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu

İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Baskın sırasında ilginç anlar! Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu

Baskın sırasında ilginç anlar! Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu

 Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

 Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis memuru, cinayetten sonra emniyet binasında taciz ettiği kadını aramış

Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis memuru, cinayetten sonra emniyet binasında taciz ettiği kadını aramış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tarkan Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Serdar Aziz Stefan Kuntz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki gün önce doğum günüydü, son paylaşımı bu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:23:16. #1.17#