İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi ve anlamı, İhlas suresinin fazileti, İhlas suresi fazileti, İhlas suresi okunuşu, İhlas suresi ezberle!

İhlas Suresi namaz kılmak için gereken surelerden biri olduğu ve kısa olduğu için hepimizin öğrendiği ilk surelerden biridir ve kısalığından dolayı ebeveynlerimizin de bize ilk öğrettiği surelerden biridir. İhlas suresi hakkında ihlas suresinin anlamı, İhlas suresi anlam, İhlas suresi ve anlamı, İhlas suresinin fazileti, İhlas suresi fazileti, İhlas suresi okunuşu, İhlas suresi ezberle, İhlas suresi ezberleme, İhlas suresi Türkçe okunuşu gibi insanların genel olarak merak ettiği konuları sizlere açıklıyoruz. Detaylar haberimizin devamında...

İHLAS SURESİ NEDİR?

Müslümanların Mekke'de yaşadığı dönemde indirilmiştir. 4 âyetten oluşur. İhlas samimi,sıcakkanlı olmak ve dine içtenlikle kayıtsız şartsız bağlı olmak anlamına gelir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde iman etmiş ve inanmış kişilerin ihlas sahibi mümin olacağı anlamına gelir.

İHLAS SURESİNİN ANLAMI

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1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.

İHLAS SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu's-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİNİN FAZİLETLERİ NEDİR?

İhlas Suresi'ni okumanın veya dinlemenin birçok fazileti bulunur. Gerek Mekke döneminde indirilmesi gerekse Namaz surelerinden birisi olması sebebiyle biz müslümanlar için oldukça önemli ve anlamlı bir suredir.Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

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