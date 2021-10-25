İdo Tatlıses - Kehanet şarkı sözleri! İdo Tatlıses - Kehanet dinle! Kehanet şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan İdo Tatlıses'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Kehanet şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, İdo Tatlıses - Kehanet şarkı sözleri! İdo Tatlıses - Kehanet dinle! Kehanet şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...
İdo Tatlıses - Kehanet şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Kehanet şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, İdo Tatlıses'in Kehanet şarkısının sözleri....
Gecelerin de tadı yok bur bir lanet
Hatırlatır bana seni bu virane
Kalır anılar olur efsane
Başrolüm benim ama yok sahne
Gece beni darlıyor bir esaret
Aramaya gerekiyor cesaret
Olmasın ama sonumuz da felaket
Yazıldıysa bozulsun bu kehanet
Ben bulabildim bir yol ama işte gidesim yok
Gösterebildin bir yol bana kayıtlarımda yok
Artık unuturum zor bu ilk değil ne son
İçiyoz aman ama bi de senelere sor
Girsen af yine gece uykularımı
Restore yokki kılan duygularımı
Bilsen çok sakladım kuytularımı
Pandora gibi kutulara sıra sıra
Önümüzü görmeden
Bize göre değil sevmeler
Silip yine özümüze dönmeden
Bize göre değil gitmeler
Gitsem yok olmaz yol bitmez
Sonsuzluk zor yine söz sende söz sende
Gecelerin de tadı yok bu bir lanet
Hatırlatır bana seni bu virane
Kalır anılar olur efsane
Başrolüm benim ama yok sahne
Gece beni darlıyor bir esaret
Aramaya gerekiyor cesaret
Olmasın ama sonumuz da felaket
Yazıldıysa bozulsun bu kehanet
Eksilen yok içimden bi senden
Eskiden zordu şimdi dümenden
Üzülüp iki güne tebessümlerden
Selam alıp yoluna devam edenden
Bir gecede yok öyle etmek beni alaborası
Götür beni karakola
Ne ilk ne de son yenileri gelir sıra sıra
Ne hikmetse boş gelir ara sıra
Önümüzü görmeden
Bize göre değil sevmeler
Silip yine özümüze dönmeden
Bize göre değil gitmeler
Gitsem yok olmaz yol bitmez
Sonsuzluk zor yine söz sende söz sende
Gecelerin de tadı yok bu bir lanet
Hatırlatır bana seni bu virane
Kalır anılar olur efsane
Başrolüm benim ama yok sahne
Gece beni darlıyor bir esaret
Aramaya gerekiyor cesaret
Olmasın ama sonumuz da felaket
Yazıldıysa bozulsun bu kehanet
- Söz & Müzik: Tüzzün
- Düzenleme: Osman Çetin
- Yönetmen: Foi