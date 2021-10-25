İdo Tatlıses - Kehanet şarkı sözleri! İdo Tatlıses - Kehanet dinle! Kehanet şarkı sözü!

İdo Tatlıses - Kehanet şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Kehanet şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, İdo Tatlıses'in Kehanet şarkısının sözleri....

İDO TATLISES - KEHANET SÖZLERİ

Gecelerin de tadı yok bur bir lanet

Hatırlatır bana seni bu virane

Kalır anılar olur efsane

Başrolüm benim ama yok sahne

Gece beni darlıyor bir esaret

Aramaya gerekiyor cesaret

Olmasın ama sonumuz da felaket

Yazıldıysa bozulsun bu kehanet

Ben bulabildim bir yol ama işte gidesim yok

Gösterebildin bir yol bana kayıtlarımda yok

Artık unuturum zor bu ilk değil ne son

İçiyoz aman ama bi de senelere sor

Girsen af yine gece uykularımı

Restore yokki kılan duygularımı

Bilsen çok sakladım kuytularımı

Pandora gibi kutulara sıra sıra

Önümüzü görmeden

Bize göre değil sevmeler

Silip yine özümüze dönmeden

Bize göre değil gitmeler

Gitsem yok olmaz yol bitmez

Sonsuzluk zor yine söz sende söz sende

Gecelerin de tadı yok bu bir lanet

Hatırlatır bana seni bu virane

Kalır anılar olur efsane

Başrolüm benim ama yok sahne

Gece beni darlıyor bir esaret

Aramaya gerekiyor cesaret

Olmasın ama sonumuz da felaket

Yazıldıysa bozulsun bu kehanet

Eksilen yok içimden bi senden

Eskiden zordu şimdi dümenden

Üzülüp iki güne tebessümlerden

Selam alıp yoluna devam edenden

Bir gecede yok öyle etmek beni alaborası

Götür beni karakola

Ne ilk ne de son yenileri gelir sıra sıra

Ne hikmetse boş gelir ara sıra

Önümüzü görmeden

Bize göre değil sevmeler

Silip yine özümüze dönmeden

Bize göre değil gitmeler

Gitsem yok olmaz yol bitmez

Sonsuzluk zor yine söz sende söz sende

Gecelerin de tadı yok bu bir lanet

Hatırlatır bana seni bu virane

Kalır anılar olur efsane

Başrolüm benim ama yok sahne

Gece beni darlıyor bir esaret

Aramaya gerekiyor cesaret

Olmasın ama sonumuz da felaket

Yazıldıysa bozulsun bu kehanet

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Söz & Müzik: Tüzzün

Düzenleme: Osman Çetin

Yönetmen: Foi

İDO TATLISES - KEHANET DİNLE

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