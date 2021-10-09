İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Özel Harekat Bayraktepe Anıtı Açılışı Programı Düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Özel Harekat Bayraktepe Anıtı Açılışı Programı Düzenlendi

Habermetre - Haberler | Toplum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Özel Harekat Bayraktepe Anıtı Açılışı Programı Düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Batman'da şehit özel harekat polislerinin isimlerinin yer aldığı Bayraktepe Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

BATMAN (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Batman'da şehit özel harekat polislerinin isimlerinin yer aldığı Bayraktepe Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, Batman Valisi Hulisi Şahin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya ve emniyet personeli katıldı.

Bakan Soylu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, "Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Emanetin büyük bir emanet olduğunu hepimiz biliyoruz. Emanet özgürlük, emanet bağımsızlık, emanet hürriyet, emanet imanımıza, inancımıza, dinimize, ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenlere karşı bu cennet vatanı tüm değerlerimizi ve bize bırakılan tüm medeniyet mirasını muhafaza etmektir. Emanet bunlardır. Ay yıldızlı bayrağımızın altında şu anda durmamızı, arkamızda isimleri yazılı şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Soylu, "Bu memlekette bu ruh oldukça bu anlayış oldukça bize top vursa yıkılmayız" ifadelerini de kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nda Kuranı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi.

Soylu, Bayraktepe'de fidan dikiminin ardından özel harekat polisleri ile bir araya geldi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Gülşen Ece Üner
Spor Caner Erkin Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Özel Harekat Bayraktepe Anıtı Açılışı Programı Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 01:03:01. #1.12#