İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Özel Harekat Bayraktepe Anıtı Açılışı Programı Düzenlendi

BATMAN (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Batman'da şehit özel harekat polislerinin isimlerinin yer aldığı Bayraktepe Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, Batman Valisi Hulisi Şahin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya ve emniyet personeli katıldı.

Bakan Soylu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, "Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Emanetin büyük bir emanet olduğunu hepimiz biliyoruz. Emanet özgürlük, emanet bağımsızlık, emanet hürriyet, emanet imanımıza, inancımıza, dinimize, ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenlere karşı bu cennet vatanı tüm değerlerimizi ve bize bırakılan tüm medeniyet mirasını muhafaza etmektir. Emanet bunlardır. Ay yıldızlı bayrağımızın altında şu anda durmamızı, arkamızda isimleri yazılı şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Soylu, "Bu memlekette bu ruh oldukça bu anlayış oldukça bize top vursa yıkılmayız" ifadelerini de kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nda Kuranı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi.

Soylu, Bayraktepe'de fidan dikiminin ardından özel harekat polisleri ile bir araya geldi.

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