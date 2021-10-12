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İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara mest ettiği kadar şaşırtıyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara mest ettiği kadar şaşırtıyor.

Her hafta bölgenin ayrı güzelliklerini keşfetmeye devam eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu haftada ilçenin Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler olan mağarayı ziyaret ettiler.

Program kapsamında Yeşiltaş köyünde doğa yürüyüşü yapan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Dernek üyeleri, sarkıt ve dikitleri yerinde inceledi. Mağara içinde duran heybetli sarkıt ve dikitler karşısında mest olan ziyaretçiler, o güzellikler karşısında bol bol fotoğraf çektirdi.

Sarkıt ve dikitleri bulunan mağara karşısında mest olduklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Bugün rotamız Yeşiltaş köyü oldu. Yeni keşfedilmiş mağara var, bizde bugün yerinde gezip inceledik. Şimdi bu doğal güzellikler karşısında hepimiz hayran kalmış durumdayız. Aslında bu mağara koruma altına alınması gerekir, çünkü sarkıt ve dikitleri hayran bırakıyor. Bu sarkıtların özelliklerini kaybetmemesi için çalışma yapılması gerekiyor. Buraya gelen doğaseverlerin sarkıtlara zarar vermeden ziyaret etmeleri gerekir. En büyük arzumuz kimse doğaya zarar vermesin, herkes kendi çapında bir şeyler yapsa emin olun doğa bize çok güzel şeyler katacak. Bizde bu kapsamda ilçenin tüm güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz. Biz şu an 20 kişilik ekiple geldik, gördük ve bu manzara karşında hayran kaldık. Bu güzellikler aslında turizme kazandırılmalı, çünkü bölgemiz her imkana sahip bir yer. Biz dernek olarak yerli ve yabancı turistleri buralara davet ediyoruz" dedi.

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor
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