Hüyük'te görevli din görevlileri vefa programında Beyşehir'de buluştu - Haberler
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Hüyük'te görevli din görevlileri vefa programında Beyşehir'de buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hüyük'te görevli din görevlileri vefa programında Beyşehir'de buluştu

Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan din görevlileri, 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Beyşehir'de düzenlenen vefa buluşması programında bir araya geldi.

HÜYÜK, KONYA (İHA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan din görevlileri, 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Beyşehir'de düzenlenen vefa buluşması programında bir araya geldi.

Hüyük İlçe Müftülüğü tarafından ilçede görev yapan imam-hatipler, müezzin kayyımlar, kadrolu, sözleşmeli ve fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin de katıldığı "vefa" temalı personel buluşması Beyşehir ilçesinde gerçekleştirildi. Kahvaltı ile başlayan ve okunan Kur'an-ı Kerim ile devam eden programda, konuşan Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, haftanın anlam ve önemine değindi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının bu yıl "vefa" olarak belirlendiğini anımsatan Gündüz, Peygamber Efendimiz ve sahabeden vefa örnekleri vererek, vefanın günlük hayatın her alanına yayılması gereken bir değer olduğunu ifade etti.

Programa katılan Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ise, din görevlilerinin sadece ilçede ve ülke genelinde değil, yurtdışında da önemli görevler üstlendiklerini, asli görevlerinin yanında birçok önemli vazifede görevler alarak vefanın en güzel örneklerini sergilediklerini söyledi. Kaymakam Demirkol, hafta vesilesi ile ilçede görev yapan din görevlileri nezdinde tüm dünyadaki bu ulvi görevi yürütenlerin haftasını tebrik ettiğini, vefat edenlere ise Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından okunan aşrı şerifin ardından vefat eden şehitler ile din görevlileri ve müftüler için okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Programın sonunda din görevlilerine Konya İl Müftülüğü tarafından gönderilen tebrik belgeleri de Kaymakam Demirkol, Müftü Gündüz ve kurum amirleri tarafından takdim edildi. - KONYA

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Haber: Hüyük'te görevli din görevlileri vefa programında Beyşehir'de buluştu - Haberler
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