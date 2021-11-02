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Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı Büyükçekmece'de hurda deposundan 200 bin lira değerinde hurda otomobil malzemesi çalan 2 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de hurda deposundan 200 bin lira değerinde hurda otomobil malzemesi çalan 2 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.

Olay, Kumburgaz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir hurda malzeme deposu alanında yaşandı. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan hurda araba malzemeleri malzemeleri çalan 2 şüpheli polisin yaptığı güvenlik kamerası çalışması sonucu tespit edildi. H.K. ve T.K. isimli 2 şüpheli yapılan tespit sonucu olayı gerçekleştirdikleri araçla birlikte Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamalarında daha öncede çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı

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