Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa...97'nci Yıl

KARS (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 97'nci yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtına Valilik Makamı, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerin sunumu ile başlayan kutlama programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından hava şartları nedeniyle Kültür Merkezinde devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan Kültür Merkezindeki program, Kars Milletvekilleri; 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç tarafından gönderilen kutlama mesajlarının okunması ile devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin tarafından günün anlam ve önemine dair konuşmasın ardından program, Kafkas Halk Oyunları ekibinin " Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" türküsü eşliğinde yaptıkları halk oyunları gösterisi ve halk ozanları tarafından seslendirilen "Atatürk" ve "Kars'ın Kalesi" türküleriyle sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına; Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Çakmak, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kamu kurum-kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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