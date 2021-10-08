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HOLLANDALI HASTA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TATİLİNİ geçirdiği Antalya Side'de beyin kanaması geçiren Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke (70), hastanede yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

ANTALYA (DHA) - TATİLİNİ geçirdiği Antalya Side'de beyin kanaması geçiren Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke (70), hastanede yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Tatilini Side'de geçiren Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke, tatil dönüşü PCR testi vermek için çıktığı otelde bulantı, kusma ve bilinç kaybına uğradı. OFM Antalya Hastanesi'ne kaldırılan Hollandalı hastanın beyin tomografisinde, hastanın beyin kanaması geçirdiği, sol beynin kanamanın kitle etkisi nedeni ile sağ beynin üzerine doğru yer değiştirip baskı yaptığı ortaya çıktı. Vücudun sağ yarısı felç olan hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük tarafından ilk müdahaleden sonra vakit kaybetmeden acil ameliyata alındı. 4 saat süren başarılı ameliyat sonucunda Hollandalı hasta sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Şafak Özyörük, Hollandalı turistin mutlak ölümden döndüğünü belirterek, 'Hastamız acil servise bilinç bulanıklığı, sağ tarafta felç sebebiyle getirildi. İlk muayenenin ardından yaptığımız tetkiklerde, hastanın beyin kanaması ile karşılaştık. Kan tetkiklerinde KOAH hastalığı, aritmi ve kalp hastalığı için kullandığı kan sulandırıcıdan dolayı, INR dediğimiz kanama zamanı değerinin 5,6 olduğunu gördük. Bu, normal insanın kanama zamanı değerinden 5 kat fazla. Hastaya acil serviste ilk müdahaleyi gerçekleştirip, entübe edildi, makineye bağlandı, vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Ameliyata almadan önce hastamız felçken, ameliyat sonrası felç durumu ortadan kalktı. Görmesinde, işitmesinde herhangi bir problem yaşamadık. Hastamızı birkaç gün içerisinde ülkesine yolcu edeceğiz" diye konuştu.

KAN SULANDIRCI KULLANAN HASTALARA UYARI

Op. Dr. Şafak Özyörük, kan sulandırıcı kullanıp doktor kontrollerini yaptırmayan hastalarda, bu tip sorunların yaşanabileceği uyarısını yaptı. Kan sulandırıcı kullanan, rutin doktor kontrollerini aksatan hastalarda beyin kanaması ve iç kanama riskine dikkat çeken Op. Dr. Özyörük, 'Hastamızın kullandığı gibi kan sulandırıcı kullanan, özellikle 45 yaş üstü hastalarda 6 ayda bir doktor kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Hastanın herhangi bir problemi olmasa bile, kan sulandırıcı kullanan hastaların, herhangi bir travma anından sonra hem beyin kanama hem de iç kanama riskinden dolayı hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kanama zamanı değerleri yükselince, aynı hastamızda olduğu gibi kanamalar, herhangi bir travma ve kaza olmadan meydana gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

HOLLANDALI HASTA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

HOLLANDALI HASTA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

HOLLANDALI HASTA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

HOLLANDALI HASTA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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