Hırvatistan'da Torosların son göçerlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırvatistan'da Torosların son göçerlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Hırvatistan'da Torosların son göçerlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Hırvatistan'ın Vinkovci kentinde fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın Vinkovci kentinde fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Zagreb Folklor Festivali, Travno Kültür Merkezi, Vinkovci Foto Kulübü, Meraja Sanat Galerisi iş birliğinde ve Hırvatistan Kültür Bakanlığı ile Zagreb Belediyesi'nin destekleriyle açılan sergide Torosların son konar göçerleri olan Sarıkeçililerin hayatı anlatılıyor.

Sergide Yörüklerin Mersin'den Konya ile Karaman'a ve tersine yaptıkları yolculuklarının konu edildiği 37 fotoğraf bulunuyor.

Sergi üç hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Stefan Kuntz
Magazin Amelia Hamlin Ezgi Mola Seda Sayan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Emmanuel Macron Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırvatistan'da Torosların son göçerlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:03:41. #1.11#