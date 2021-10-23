Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeleri karıştırınca paylaşımını sildi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

"ÇOCUKLARIMIZ KORKACAK"

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir derken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise "Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok" dedi.

HEMEN SİLDİ

Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve durumu tiye almak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir paylaşım yaparak "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı. Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

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